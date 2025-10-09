Ludovic Orban, despre un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei: Nu în mod obligatoriu

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a afirmat, joi, că nu consideră necesar neapărat un candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei.

Orban a explicat că, dacă PNL vrea să îl susțină pe Ciprian Ciucu și USR pe Cătălin Drulă, nu știe dacă părțile se pot înțelege.

„Eu sunt om care respectă legea. (..) Am spus că legea trebuie respectată, numai că sunt într-o coaliţie. Dacă eu aş fi fost în guvernul Orban, aş fi organizat alegeri, conform prevederilor legale. Problema care este? Este un guvern de coaliţie, în care unul dintre partide, cel puţin unul dintre partide nu vrea alegeri acum. Nu poţi să emiţi actul normative, hotărârea de guvern, pentru că are ministerul avizator, Ministerul Justiţiei. Nu se poate adopta un act normativ dacă Ministerul Justiţiei refuză să asemneze proiectul de hotărâre de guvern care este iniţiat de ministerul condus de Predoiu. Asta este situaţia, o realitate politică”, a spus Orban, în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM, referitor la alegerile din Capitală.

Despre candidații anunțați la alegerile de la Primăria Capitalei, Orban a menționat că are o părere bună despre Ciprian Ciucu și despre Cătălin Drulă.

Tot el a mai spus că este nevoie de această competiție electorală.

„Nu poţi lăsa Capitala României fără primar legitim şi trebuie să se aşeze la discuţii cu picioarele în apă rece, să hotărească data alegerilor. Am spus că e foarte complicat să mai organizezi acum alegeri în anul ăsta, pentru că e greu de estimat când se va emite hotărârea de guvern, în două săptămâni, iar dacă nu o emiţi în două săptămâni, ajunge în decembrie, când lumea nu prea mai urmăreşte viaţa publică.”, a explicat Orban.

Întrebat dacă PNL și USR ar trebui să aibă un candidat comun, Orban a răspuns că „nu în mod obligatoriu”.

„E şi greu să se hotărască, dacă fiecare insistă, dacă PNL insistă să fie Ciucu şi USR insistă să fie Cătălin Drulă, nu ştiu dacă pot să ajungă la vreo înţelegere”, a precizat el.