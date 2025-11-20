MAI: Sistemul E-Sigur nu este blocat. Se află în etapa de integrare și omogenizare tehnică

Pentru a dezminte informații apărute în spațiul public, MAI transmite joi un comunicat, în care a precizat că sistemul se află în etapa de integrare tehnică.

MAI precizează că sistemul E-sigur nu presupune numai camere video, ci include echipamente diverse, cu standarde, tehnologii care necesită protocoale diferite.

E-sigur are drept componente, pe lângă întreaga infrastructură națională de procesare video și alte elemente precum algoritmi ANPR, module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic și metadate certificate.

De asemenea, E-Sigur va permite conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul și va avea o arhitectură unică pentru toate primăriile din țară.

MAI mai precizează că procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar Ministerul Internelor poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte referitoare la acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică, dar și compatibilitatea cu hub-ul MAI.

Ministrul Internelor acuză și că susținerea că sistemul E-sigur este „blocat de MAI” ignoră această etapă esențială.

Referitor la cadrul legisltativ actual, MAI precizează că acesta permite doar un volum limitat de procesări care se fac manual, iar proiectul complet necesită îmbunătățiri pentru ca sistemul să fie automatizat.

„Un sistem lansat neomologat ar genera erori, anulări masive în instanță și ar compromite încrederea publicului. MAI nu poate și nu va sacrifica legalitatea pentru declarații politice”, se arată în comunicatul publicat de Ministerul Internelor.