Marian Godină despre staff-ul de la Cotroceni: papagali penibili, neghiobi și oportuniști

Marian Godină a povestit pe Facebook faptul că a fost invitat la o ceremonie la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Am postat în urmă cu ceva timp, de fapt la învestirea președintelui Nicușor Dan, despre supărarea mea de a nu fi fost invitat la acea ceremonie. A fost o reacție sinceră și curajoasă, nu mulți în locul meu ar fi avut curajul să își exprime public o astfel de trăire. Oftica mea cea mai mare se trăgea din faptul că oameni din staful lui Nicușor Dan, ca niște adevărați oportuniști, se folosiseră de postări ale mele pentru a le afișa pe ditamai ecranul la un miting al lor. Dacă vreunul dintre cei care citesc asta spune că nu s-ar fi supărat în locul meu, probabil că încă nu sunt eu suficient de matur. Doar că eu știu cât hate mi-am luat și câte reclamații am avut, în timp ce mulți oportuniști se pozau pe acolo și postau pe Facebook. Aseară, îmi scrie pe whatsapp un domn din staful lui Nicușor Dan (aveam numărul pentru că mă mai sunase și în trecut) și îmi spune că are bucuria să mă invite la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, adică de Ziua Națională a României. Nu îi răspund nimic și o întreb pe Georgiana ce să fac. Ea, cunoscându-mă foarte bine, îmi zice să fiu cumpătat, să nu fiu orgolios și că poate ar trebui să merg. Îi răspund domnului întrebându-l dacă pot merge cu soția mea, iar acesta zice: desigur. Îmi cere CNP-urile, al meu și al soției, pentru SPP și i le dau, fără să-i zic ferm că voi merge”, a povestit Marian Godină.

Ulterior, reprezentantul Palatului Cotroceni l-a sunat pe Godină pentru a-i spune că soția sa nu poate participa la eveniment.

„În seara asta îmi scrie din nou și mă întreabă dacă mă poate suna. Îi zic că da. Mă sună și începe omul cu ditamai introducerea. Că e o problemă, că el a făcut ieri o excepție spunând că pot merge cu soția, dar că e presiune mare pe lista aceea, iar pentru că ieri mi-a zis că pot veni cu soția, azi trebuie să „remedieze”. Că pot merge doar singur. Exact ăsta a fost cuvântul folosit „să remedieze”. Aici m-am cam aprins și am început să vorbesc eu, că până acolo eu ascultasem doar. I-am zis că eu nu am pus nicio presiune pe nicio listă, ei m-au invitat, nu am sunat eu pe nimeni nicăieri, iar faptul că prezența soției mele trebuie „remediată” înseamnă că e văzută ca o greșeală”, a adăugat Marian Godină.

La final, Godină le-a transmis celor care i-au cerut să renunțe la prezența soției că sunt papagali penibili, neghiobi și oportuniști.

„Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo. I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul. Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată „remediată”. Papagalilor!”, și-a încheiat Godină mesajul online.