Marius Budăi: „Unii colegi de la PNL și USR au descoperit un nou pericol pentru România: scaunele din Guvern ar putea fi rearanjate”

Deputatul PSD, Marius Budăi, a publicat miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a criticat preocupări ale unor colegi de coaliție legate de reorganizarea Guvernului, în timp ce problemele reale ale țării rămân nesoluționate.

Deputatul a scris, într-o postare destul de ironică, că „Unii colegi de la PNL și USR au descoperit un nou pericol pentru România: scaunele din Guvern ar putea fi rearanjate! În timp ce economia intră în recesiune, o treime din suprafața arabilă a României riscă să rămână necultivată, iar prețurile la carburanți au luat-o razna fără niciun răspuns guvernamental, unii colegi au găsit subiectul cu adevărat urgent al momentului: cine stă pe ce scaun în Guvern. Felicitări pentru simțul priorităților!”

Budăi a mai declarat că „realitatea pe care unii colegi de coaliție încearcă cu disperare să o ascundă sub acest circ este simplă și dureroasă: 80% dintre români spun că țara merge într-o direcție greșită.”

„Nu PSD spune asta. Românii spun asta. Și un partid responsabil nu poate să ignore 80% dintre cetățenii pe care îi reprezintă doar pentru că domnului prim-ministru Bolojan îi convine să continue ca până acum – adică să blocheze, să întârzie și să ignore.”, a continuat el.

În aceeași postare, deputatul social-democrat a criticat blocajele create de prim-ministrul Ilie Bolojan și a atras atenția asupra impactului acestora asupra politicilor PSD.

„Programul de solidaritate socială al PSD – blocat de domnul Bolojan! Programul de relansare economică al PSD – blocat de domnul Bolojan! Măsurile pentru criza carburanților — întârziate penibil de mult de domnul Bolojan! Nu este o coincidență. Este un sistem. Este un mod de operare.”, a scris el.

„Dar unii colegi preferă să vorbească despre funcții. Este mai confortabil decât să explice de ce un singur om paralizează un guvern întreg. PSD nu se bate pentru fotolii. PSD se bate pentru o schimbare reală a modului în care este condusă această țară. Iar dacă această schimbare nu este posibilă în coaliție, opoziția rămâne o opțiune perfect onorabilă – și este pe masă.”, a continuat Budăi.

„Scaunele nu ne interesează. Ne interesează ca România să nu rămână în pană pe marginea drumului în timp ce domnul Ilie Bolojan caută cheile mașinii.”, a încheiat acesta.