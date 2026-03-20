Sorin Grindeanu despre viitorul coaliției: „PSD-ul nu va vota un guvern minoritar și PSD nu va face alianță cu AUR.”

În cadrul unor declarații de presă oferite după aprobarea bugetului de stat, vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu a făcut o serie de declarații cu privire la direcția politică a partidului și la implicarea acestuia în procesul bugetar.

„PSD-ul nu va vota un guvern minoritar și PSD-ul nu va face alianță cu AUR”, a declarat Sorin Grindeanu în fața jurnaliștilor prezenți la Parlament.

Discuțiile au continuat și pe marginea bugetului. Grindeanu a fost întrebat despre atitudinea PSD în Comisia de Buget, după blocajul apărut miercuri, după ce amendamentul PSD privind Pachetul de Solidaritate pentru categoriile vulnerabile nu a întrunit voturile necesare.

„Și bine au făcut colegii mei din comisie pentru că în acest mod am reușit să impunem pachetul de solidaritate care nu e pentru PSD. Este pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități.”, a declarat Grindeanu legat de decizia finală.

Parlamentul a aprobat vineri bugetul de stat pentru anul în curs, după mai multe zile de dezbateri aprinse în comisii și discuții în coaliție.

Documentul stabilește principalele sume alocate pentru investiții, sănătate, educație și infrastructură, precum și alte domenii prioritare pentru dezvoltarea economică a țării.

Proiectul a trecut cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „împotrivă” și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au participat la vot.