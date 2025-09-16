Măsurile luate de PSD nu sunt un semn de maturitate politică. Liderul USR face apel la solidaritate

Întrebat la RFI despre susținerea proiectelor PSD, Fritz a răspuns că „nu pot să spun că le susținem”, subliniind că USR „împinge pentru schimbări reale”.

Liderul USR a criticat schimbarea de poziție a PSD: „PSD în coaliție revine asupra tuturor măsurilor nepopulare. Și zice, «a, am glumit că am lăsat guvernul să continue în ciuda acestor măsuri. Și de fapt vrem să schimbăm aici»”.

„Nu mi se pare un mare semn de maturitate politică. Nici nu mi se pare un semn de solidaritate pentru efortul comun de asumare, mai ales că vine din partea unui partid care totuși prin acțiunile lui și prin actul lui de guvernare ne-a dus în această situație”, a declarat Fritz.

Fritz a amintit că PSD are responsabilitatea pentru situația economică actuală: „A crescut deficitul, a explodat deficitul în ultimii doi ani cu PSD la guvernare”.

„Și de aceea fix acolo unde încercăm să limităm această explozie și consecințele acestei explozii, fix acolo să spună, «a, stați un pic că trebuie să ne întoarcem la populism». Nu cred că este abordarea corectă”, a conchis liderul USR.

Programul de relansare economică al PSD pe muncă vizează în principal sprijinirea tinerilor fără experiență prin scheme de subvenționare directă de 1.000 lei lunar primele 12 luni și 1.250 lei lunar următoarele 12 luni, alături de programe de formare profesională.

Măsurile prezentate luni de ministrul Muncii, Florin Manole, includ și susținerea mamelor care se întorc la muncă cu subvenții de 2.250 lei lunar, precum și creșterea tichetelor de masă la 50 lei pentru aproximativ 3 milioane de angajați.