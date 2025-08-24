Membri ai Guvernului României, alături de poporul ucrainean de Ziua Independenței Ucrainei

Guvernul României, prin cei doi reprezentanți, a omagiat, la Kiev, sacrificiul militarilor ucraineni și a exprimat solidaritatea față de poporul ucrainean.

De asemenea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a discutat cu oficiali ucraineni despre posibilitățile de colaborare bilaterale în două domenii: dezvoltarea de produse militare adaptate războiului modern și implicarea României în reconstrucția Ucrainei.

Dezvoltarea unor capabilități specifice ale industriei de apărare din România, alături de cea ucraineană, reprezintă o prioritate în cadrul Programului SAFE. Experiența și cunoașterea părții ucrainene, cuplată cu finanțarea oferită de România prin mecanismul SAFE sunt elemente importante pentru realizarea unor achiziții care să dezvolte capacități de producție comune pe teritoriul României.

„Participarea industriei și economiei românești la reconstrucția Ucrainei este o prioritate care va aduce beneficii ambelor părți. Prin dezvoltarea infrastructurii care poate întări siguranța și fluidiza tranzitul la frontieră și prin participarea companiilor din România la procesul de reconstrucție odată ce Ucraina va ajunge la o pace justă sunt elemente pe Guvernul le prioritizează și le va dezvolta ca urmare a discuțiilor cu partenerii ucraineni”, transmite Guvernul României, într-un comunicat de presă.