Mihai Fifor, atac la adresa lui Bolojan: România nu-și mai permite alte luni pierdute în negocieri

Într-o postare pe Facebook, Fifor afirmă că România se confruntă în continuare cu probleme economice și politice și susține că perioada scursă de la schimbarea Guvernului nu a adus o soluție la criză.

„România este tot în criză. Euro în aer, energia în aer, carburanții în aer”, a scris Mihai Fifor, luni. El acuză și erodarea puterii de cumpărare, investiții amânate și restrângerea activității unor companii.

Mesajul vine în contextul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, după ce alte formule de guvernare nu au reușit să obțină susținerea necesară. Fifor susține că PSD merge la consultări nu doar cu un nume pentru funcția de premier, ci și cu un program de guvernare. Printre prioritățile enumerate de social-democrat se numără relansarea industriei, investițiile și fondurile europene, energia, agricultura, sănătatea și educația.

Soluții pentru reducerea deficitului

Social-democratul pledează și pentru o schimbare a politicii economice, susținând că deficitul nu poate fi redus exclusiv prin măsuri de austeritate și taxe noi.

„Nu românii trebuie să plătească nota de plată a incompetenței și iresponsabilității guvernării Bolojan”, afirmă Fifor în postarea pe Facebook.

Acesta susține că miza consultărilor nu este doar desemnarea unei persoane pentru Palatul Victoria, ci găsirea unei soluții pentru ieșirea României din criza politică și economică.