PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Manda: Este nevoie de o schimbare de direcție

Claudiu Manda susține că actualul blocaj politic trebuie încheiat, iar România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei.

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită”, a transmis Manda, luni, pe Facebook.

PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu

Manda a anunțat că social-democrații se prezintă la Palatul Cotroceni pregătiți să preia guvernarea și cu un program care are în centru economia și investițiile.

Potrivit acestuia, prioritățile PSD sunt relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a declarat secretarul general al PSD.

Manda: Românii au plătit costul blocajului politic

Social-democratul acuză că blocajul politic din ultimele luni a avut consecințe asupra populației și susține că negocierile dintre partide trebuie să ducă la formarea unui Executiv stabil.

„În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit. Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale”, a transmis Manda.

În opinia sa, ieșirea din criză trebuie să se facă prin dialog, iar negocierile ar trebui să țină cont de nemulțumirea exprimată de populație față de direcția în care se îndreaptă țara.

„Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție”, a adăugat el.

Secretarul general al PSD a cerut tuturor partidelor parlamentare să contribuie la formarea unui nou Executiv, susținând că acestea „au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”.

O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan îi cheamă, luni, pe liderii partidelor la Palatul Cotroceni. După consultări, urmează să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Va fi a patra încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline după căderea Cabinetului Ilie Bolojan.

De această dată, Nicușor Dan a anunțat că nu mai vrea prelungirea blocajului. Consultările încep la ora 14.00, cu PSD, și continuă, din jumătate în jumătate de oră, cu AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile și celelalte grupări parlamentare. Ultimii chemați sunt parlamentarii neafiliați, la ora 19.00. Președintele ar urma să anunțe noua nominalizare în aceeași zi.