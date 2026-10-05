Prima pagină » Politic » PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Manda: Este nevoie de o schimbare de direcție

PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Manda: Este nevoie de o schimbare de direcție

PSD merge la consultările de la Palatul Cotroceni pregătit să își asume guvernarea și propune un Executiv condus de Sorin Grindeanu, a anunțat secretarul general al partidului, Claudiu Manda.
PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Manda: Este nevoie de o schimbare de direcție
Alexandra-Valentina Dumitru
05 oct. 2026, 09:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Claudiu Manda susține că actualul blocaj politic trebuie încheiat, iar România are nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei.

„Este momentul ca România să primească șansa de care are nevoie. Și este momentul ca vocea celor aproape 90% dintre români care spun că țara merge într-o direcție greșită să fie auzită”, a transmis Manda, luni, pe Facebook.

PSD merge la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu

Manda a anunțat că social-democrații se prezintă la Palatul Cotroceni pregătiți să preia guvernarea și cu un program care are în centru economia și investițiile.

Potrivit acestuia, prioritățile PSD sunt relansarea economiei, reluarea investițiilor, crearea de locuri de muncă și protejarea puterii de cumpărare.

„România are nevoie acum de un Guvern cu puteri depline și de un buget care să ofere predictibilitate economiei și siguranță oamenilor. Iar soluția noastră este clară: un guvern PSD sau un guvern construit în jurul PSD, condus de Sorin Grindeanu”, a declarat secretarul general al PSD.

Manda: Românii au plătit costul blocajului politic

Social-democratul acuză că blocajul politic din ultimele luni a avut consecințe asupra populației și susține că negocierile dintre partide trebuie să ducă la formarea unui Executiv stabil.

„În ultimele luni, românii au plătit pe nedrept costul unui blocaj politic prelungit. Am spus-o atunci și o spunem și acum: o țară nu poate fi ținută pe loc pentru calcule politice și ambiții personale”, a transmis Manda.

În opinia sa, ieșirea din criză trebuie să se facă prin dialog, iar negocierile ar trebui să țină cont de nemulțumirea exprimată de populație față de direcția în care se îndreaptă țara.

„Dialogul este singura cale pentru a ieși din blocaj. Iar discuția trebuie să plece de la mesajul transmis de oameni: este nevoie de o schimbare de direcție”, a adăugat el.

Secretarul general al PSD a cerut tuturor partidelor parlamentare să contribuie la formarea unui nou Executiv, susținând că acestea „au responsabilitatea de a ține cont de acest mesaj și de a contribui la formarea unui Guvern stabil, care să guverneze pentru oameni”.

O nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan îi cheamă, luni, pe liderii partidelor la Palatul Cotroceni. După consultări, urmează să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Va fi a patra încercare de formare a unui Guvern cu puteri depline după căderea Cabinetului Ilie Bolojan.

De această dată, Nicușor Dan a anunțat că nu mai vrea prelungirea blocajului. Consultările încep la ora 14.00, cu PSD, și continuă, din jumătate în jumătate de oră, cu AUR, PNL, USR, UDMR, minoritățile și celelalte grupări parlamentare. Ultimii chemați sunt parlamentarii neafiliați, la ora 19.00. Președintele ar urma să anunțe noua nominalizare în aceeași zi.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Imagini șocante la Timișoara! Părinții s-au luat la bătaie, în timp ce micile handbaliste strigau disperate
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor