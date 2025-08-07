Ministerul Dezvoltării propune noi măsuri pentru administraţiile şi comunităţile locale

Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale a fost publicat, astăzi, în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA).

Acesta propune reglementări fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor administraţiilor locale.

Reforma vizează, printre altele, îmbunătăţirea procesului de colectare a taxelor şi impozitelor, o mai bună disciplină financiară, creşterea eficienţei instituţionale şi întărirea descentralizării. Scopul este ca serviciile publice oferite cetăţenilor să poată fi susţinute din fonduri proprii, în condiţiile respectării angajamentelor bugetare asumate de România.

Persoanele sau instituţiile interesate pot transmite propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare în termen de 10 zile, prin formularul online, e-mail, poştă sau direct la sediul instituţiei. De asemenea, proiectul poate fi dezbătut public, la cererea unei asociaţii legal constituite sau a unei instituţii publice.