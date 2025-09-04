Ministerul Economiei anunță deblocarea unui proiect de digitalizare de 74 de milioane de lei. Cel puțin 18 instituții publice vor fi beneficiare

„Am găsit un proiect abandonat, uitat într-un sertar, deși era finanțat prin PNRR și putea schimba fundamental modul în care statul funcționează. L-am preluat, l-am pus în mișcare și acum e în implementare. E un prim pas spre o administrație modernă, în slujba cetățeanului”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Prin această investiție, cel puțin 18 instituții publice vor beneficia de soluții software de tip Robotic Process Automation (RPA), care vor reduce birocrația, timpul de răspuns și riscul de eroare în activitatea funcționarilor.

Ce presupune proiectul

Proiectul presupune analiza fluxurilor de lucru din instituții, implementarea de soluții digitale care automatizează sarcinile repetitive și creșterea eficienței și a transparenței în relația cu cetățeanul.

Timpul de răspuns la solicitările cetățenilor se va scurta semnificativ, iar interacțiunea cu instituțiile va deveni mai predictibilă și mai puțin frustrantă, susțin reprezentanții Ministerului Economiei.

Contractul de implementare a fost semnat la finalul lunii august, iar lucrările vor dura cel puțin 11 luni. Noul termen de finalizare este 31 august 2026.

Valoarea totală a investiției depășește 74 de milioane de lei, fiind finanțată prin PNRR și completată din bugetul de stat.

„Digitalizarea nu mai trebuie să fie un concept vag sau un cuvânt de campanie. E o obligație. Acest proiect a fost adormit prea mult timp. L-am readus la viață pentru că avem datoria să oferim cetățenilor o administrație eficientă, demnă de 2025, nu de 1995”, a subliniat ministrul Radu Miruță.