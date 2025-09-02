Ministrul Agriculturii promite sprijin pentru cooperativele agricole: „Sunt cheia unei agriculturi moderne și competitive”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a avut joi o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai principalelor cooperative agricole din România, la sediul instituției.

La discuții au participat și secretarul de stat Violeta Mușat, Claudiu Coada, director în cadrul AFIR, precum și Adela Ștefan, director AM PNDR/PS.

„Cooperativele sunt cheia pentru o agricultură modernă și competitivă. Susținem asocierea fermierilor și vom continua să fim parteneri în găsirea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea cooperativelor agricole”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Dialogul a vizat teme esențiale pentru sector, de la accesul la finanțare și facilități fiscale, până la proiecte de irigații și sprijin pentru zootehnie.

Obiectivul principal este consolidarea cooperativelor ca actori importanți în lanțul agroalimentar.

La final, ministrul a mulțumit reprezentanților cooperativelor pentru implicare și deschidere, subliniind importanța menținerii unui dialog constant între fermieri și autorități pentru a răspunde provocărilor din agricultură.