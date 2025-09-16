Prima pagină » Politic » Ministrul Apărării, în vizită la Şantierul Naval Damen: „Parteneriat de succes”

O delegaţie a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de ministrul Ionuţ Moşteanu, a făcut, marţi,o vizită de informare la Şantierul Naval Damen din Galaţi. Moşteanu a spus că aici tradiţia românească şi cea olandează reprezintă un „parteneriat de succes”.
Foto: ANDREEA ALEXANDRU /MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
16 sept. 2025, 18:23, Politic

Reprezentanţii companiei de construcţii navale au prezentat delegaţiei ministeriale capacităţile tehnologice şi portofoliul de produse, în special pe cele din zona de apărare.

Ministrul Moşteanu a apreciat tehnologiile avansate folosite pentru dezvoltarea proiectelor şi, mai ales, investiţiile în resursa umană locală.

„Vizita la Şantierul Naval Damen din Galaţi mi-a oferit ocazia să apreciez modul în care tradiţia românească şi cea olandeză în construcţii navale se întâlnesc aici, într-un parteneriat european de succes. Îmbinarea experienţei şi profesionalismului inginerilor români cu tehnologia de vârf consolidează poziţia ţării noastre ca actor important în industria navală europeană”, a declarat ministrul Moşteanu.

La rândul său, Roland Briene, directorul Damen Naval, a apreciat calitatea resursei umane locale şi a afirmat că, în măsura în care vor fi identificate oportunităţi de colaborare cu zona apărării, compania poate prioritiza proiectele naţionale.

Ministrul apărării naţionale a fost însoţit marţi, la Galaţi, de locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Dragoş Iacob, şi de şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Mihai Panait.