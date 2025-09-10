Ministrul britanic al apărării: Marea Britanie „va face tot ce poate, ca parte a NATO”, pentru a ajuta Polonia

Regatul Unit „va face tot ce poate” ca parte a NATO pentru a sprijini Polonia, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey, într-un context marcat de preocupări legate de securitatea regională, potrivit The Guardian.

Întrebat ce măsuri concrete va lua Londra pentru a sprijini apărarea antiaeriană a Poloniei, Healey a oferit un răspuns rezervat, dar a menționat experiența anterioară a armatei britanice în Europa Centrală și de Est.

„Am cerut forțelor armate britanice să analizeze opțiunile prin care putem întări apărarea aeriană NATO deasupra Poloniei. Până acum șase săptămâni, am avut șase avioane Typhoon și 200 de membri ai personalului desfășurați în cadrul misiunii NATO de poliție aeriană în Polonia”, a spus ministrul.

În prezent, aproximativ 300 de militari britanici se află în Polonia, pentru a consolida atât descurajarea NATO, cât și apărarea poloneză. „Vom face tot ce putem ca parte a NATO, ca parte a unui răspuns colectiv pe care Polonia l-a cerut aliaților săi”, a subliniat Healey.