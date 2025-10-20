Ministrul de Finanțe despre decizia CCR: Are influență asupra cererii pentru PNRR

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus că decizia CCR privitoare la pensiile speciale are influență asupra cererii pe care România trebuie să o facă pentru PNRR.

Alexandru Nazare este primul ministru al cabinetului Bolojan care comentează decizia CCR. El a fost întrebat de jurnaliști despre impactul deciziei de luni asupra domeniului financiar.

„Impactul fiscal cel mai mare îl avem în pachetul fiscal, nu este un impact foarte mare în această zonă (…) asta nu înseamnă că nu are influență asupra cererii pe care trebuie să o facem pentru PNRR”, a declarat Alexandru Nazare.

El a refuzat să răspundă dacă va accepta postul de prim-ministru în cazul în care premierul Ilie Bolojan își va prezenta demisia.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu. Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extrinseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.