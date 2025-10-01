Nazare: Rectificarea bugetară readuce România în zona de seriozitate și disciplină financiară

„Avem nevoie, ca prin mesajul pe care îl transmitem, odată cu adoptarea rectificării, să transmitem atât românilor, cât și piețelor și investitorilor, că revenim într-o zonă de seriozitate și de disciplină financiară și schimbăm atitudinea legată de modul în care tratăm bugetele”, a spus Nazare.

Ținta de deficit inclusă în rectificare este de 8,4% din PIB, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei.

„Dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8% pur, am fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde până la sfârșitul anului, care ar fi fost foarte greu de obținut și, bineînțeles, ar fi pus foarte mare presiune, mai ales pe zona de investiții din buget”, a explicat Nazare.

Prin rectificare, Guvernul și-a propus să mențină un nivel important al investițiilor, care depășește 150 de miliarde de lei. De asemenea, au fost reglate sumele pentru zona de împrumut destinată PNRR pentru patru ministere.

„Ne-am propus să reglăm sumele pentru zona de împrumut, mai ales PNRR, pentru ministere cheie, care aveau epuizate aceste capitole de bugetare foarte importante pentru investiții. Aici discutăm de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Economiei, de Ministerul Mediului și de Ministerul Dezvoltării. Toate aceste patru ministere nu mai aveau sume disponibile pentru zona de împrumut PNRR. Prin această rectificare, am reglat toate aceste probleme. Sunt în jur de 5 miliarde care sunt destinate acestei zone. De ce e importantă? Pentru că trebuie să intrăm într-o logică de accelerare a absorpției PNRR-ului, iar acești bani sunt importanți pentru obținerea țintelor din PNRR. Suntem la finalul discuției cu ultimele memorandumuri legate de PNRR și ne îndreptăm în linie dreaptă spre aprobarea renegocierii PNRR-ului”, a spus Nazare.