Ministrul Economiei: Cu toţii trebuie să înţelegem, chiar şi USR, că lumea aşteaptă măsuri a doua zi

Potrivit ministrului Economiei, măsurile de reformă sunt implementate „cu viteză mai mică decât aşteaptă populaţia”, dar acest lucru este explicat „prin faptul că există patru partide în coaliţie”.

Premierul are o putere mai mare şi trebuie lăsat cu toate prerogativele constituţionale a adăugat Miruţă, la Digi 24.

În ceea ce priveşte opoziţia faţă de măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan, Radu Miruţă susţine că „până acum nu am văzut contraargumente raţionale ci dureri” referindu-se la pierderea unor locuri de muncă şi la contracte bănoase.

„Toate partidele trebuie să vină cu mai puţine condiţii la coaliţie lasă-l pe premier să se desfăşoare mai mult”, a precizat Miruţă.