Ministrul Economiei, Radu Miruță: Cărbunele rămâne esențial pentru producția de energie și după 2026

Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că România nu poate renunța la producția de energie pe bază de cărbune după 2026, subliniind că acesta rămâne o soluție esențială pentru prețuri corecte, securitate energetică și relansare economică, până la apariția unor alternative viabile.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că România nu poate vorbi despre dezvoltare economică și prețuri corecte la energie fără a asigura producție suficientă, iar cărbunele rămâne o soluție esențială.

Oficialul a subliniat că nu se poate construi o economie puternică pe importuri și prețuri mari la energie, motiv pentru care sprijină continuarea producției pe bază de cărbune.

„Cărbunele în România are un singur drum: să producă energie. Și va continua și după 2026”, a spus Miruță, amintind că a inițiat în Parlament proiectul legislativ PLX 121/2023 privind menținerea producției până când vor exista alternative concrete.

El a adăugat că bunăstarea românilor depinde de dezvoltare economică și de prețuri corecte, iar acestea sunt direct legate de o producție suficientă de energie.

„Cărbunele nu este un moft, ci este încă o necesitate”, a declarat ministrul.