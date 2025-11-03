Radu Miruță: Construcția pentru fabrica de pulberi de la Victoria va începe pe 1 ianuarie 2026

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a spus luni că lucrările pentru noua fabrică de pulberi propulsive de la Victoria (Brașov), în parteneriat cu grupul german Rheinmetall, vor începe pe 1 ianuarie 2026. Investiția este estimată la 500 de milioane de euro și va crea aproximativ 700 de locuri de muncă.

„Începând de la 1 ianuarie 2026, statul român va construi platforma în care vor veni liniile de producție pentru această fabrică. Va dura 2 ani de zile. Este un termen foarte bine definit, cu obligații din partea fiecărui partener, care sunt cuantificabile în fiecare lună”, a declarat Radu Miruță, la Antena 3 CNN.

„Suntem, practic, cei care facem benzina, pulberea propulsivă. Din toate punctele de vedere, România obține avantaje. Unul strategic pentru că vom produce aici ceva ce nu există în regiune și pentru care până acum trebuia să facem misiuni diplomatice să obținem pulbere pentru industria de muniții”, a mai spus ministrul.

Miruță a subliniat că investiția nu se oprește la locurile de muncă: „Sunt 700 de locuri de muncă directe, însă indirect va fi un număr suplimentar de locuri de muncă din partea firmelor care vor fi furnizoare pentru această societate”.

„Pe teritoriul Uniunii Europene sunt mult mai multe comenzi decât capacitatea totală de a produce aceste pulberi. Pe mine mă interesează nu doar să folosim pentru 3-4-5 ani, ci să avem un plan de activitate pe termen lung”, a adăugat ministrul.

Miruță a evidențiat și aspectele legale și de control românesc în contract: „Chiar dacă România are 49% participație și Rheinmetall 51%, am introdus clauze prin care România are drept de veto asupra anumitor decizii. De asemenea, lanțul de furnizori va include producție locală, firmele românești urmând să fie integrate”.

Guvernul României a anunțat luni semnarea unui contract cu compania germană Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi la Victoria, județul Brașov.