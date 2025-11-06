Miruță despre scăderea nivelului de trai: Au fost decizii împotriva oamenilor

Scăderea nivelului de trai în România și creșterea prețurilor la energie și la costul de viață sunt consecințele unor „decizii împotriva oamenilor, prost gândite” luate în anii anteriori, spune ministrul Economiei. Radu Miruță adaugă că aceste efecte nu pot fi rezolvate peste noapte.

Întrebat la B1 TV ce părere are despre faptul că nivelul de trai în România scade în contextul îngrijorărilor legate de prețul facturilor și costul vieții, Miruță a răspuns: „Au fost niște decizii împotriva oamenilor și prost gândite și este inerția aia care încă mai produce efecte”.

Ministrul a dat ca exemplu energia: „Cum ne așteptăm să avem preț bun la energie dacă noi am închis sursele de producere a energiei electrice? Cum ne așteptăm să avem preț bun la restul produselor care sunt produse din consum mare de energie dacă noi am importat energie de două ori mai scumpă decât pe centralele pe care le-am împietrat să mai producă energie la un moment dat?”.

Miruță a subliniat că sunt „decizii care au fost luate, au fost luate de guvern, au fost încuviințate în parlament” și care au dus la situația actuală, inclusiv scoaterea din fondul de rezervă al guvernului „de 10 ori mai mulți bani decât maximul din ’90 până la anul trecut”.

„Le rezolvăm unul câte unul, dar nu putem să apăsăm peste noapte un buton să se rezolve toate lucrurile astea care au fost create în ani de zile”, a explicat ministrul.

Referitor la întrebarea dacă vor crește taxele de la începutul anului următor, Miruță a fost categoric: „Nu. Discuțiile în coaliție sunt că ce se va mai schimba din punct de vedere fiscal sunt măsuri pe care guvernul le ia pentru propria curte. Nu vor mai fi măsuri împotriva mediului privat”.

Miruță a subliniat că Guvernul transmite un mesaj clar mediului de afaceri: „Suntem în traseul în care trebuie să arătăm că ne ținem de cuvânt, suntem oameni serioși, nu mai avem nimic cu voi, dimpotrivă, dacă putem vă ajutăm”.