Ministrul Energiei: „Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis miercuri, printr-o postare pe Facebook, că România își afirmă rolul în cadrul discuțiilor globale despre energie.

Mesajul ministrului a fost publicat după participarea sa la Forumul Economic de la Davos, unde a fost prezent și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor”, a declarat Bogdan Ivan pe Facebook.

El a declarat, de asemenea, că este foarte important ca România să se implice în dezbaterile internaționale privind securitatea energetică și tranziția către surse mai curate de energie.

Ministrul a spus că a purtat discuții cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în economia românească.

Acesta a mai declarat că energia nucleară nu este doar un subiect teoretic, ci o decizie fundamentală pentru securitatea energetică a României.

„Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică. Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de prețuri și de competitivitatea economiei. Vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic și inteligent. România produce constant energie nucleară stabilă și curată, și mizăm pe acest pilon pe termen lung”, a explicat ministrul.

Contextul energetic actual al României, a continuat Ivan, impune măsuri bine planificate.

În ultima perioadă, consumul intern de energie a depășit constant 9.000 MW, iar în perioadele de vârf au fost importate între 1.200 și 2.000 MW.

Mai mult, România a înregistrat săptămâna trecută cea mai scumpă piață de energie din Europa, ceea ce indică un model nesustenabil pe termen lung.

„Dacă perpetuăm actuala situație, riscăm să afectăm grav economia”, a avertizat Bogdan Ivan.

Pentru a răspunde acestor provocări, Ministerul Energiei a stabilit mai multe direcții strategice.

Printre acestea se numără construirea a două noi unități nucleare la Cernavodă, fiecare de 720 MW, accelerarea proiectului de reactoare modulare mici (SMR) de la Doicești, primul de acest tip din Europa, cu o capacitate de 462 MW, și gestionarea responsabilă a perioadei 2027-2029, când retehnologizarea Unității 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin dezvoltarea de capacități noi pe gaz și întărirea interconexiunilor cu statele vecine.

„Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor”, a declarat Bogdan Ivan.