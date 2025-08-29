Ministrul Energiei: Există funcționari care câștigă mai mult decât președintele României, aberant

Întrebat, la Digi 24, despre situația salariilor din companiile de stat, Ivan a explicat că există „două categorii” de companii: „sunt companiile foarte performate care astăzi sunt listate pe Bursa de Valori București”, unde salariile sunt „chiar și de șapte, opt ori mai mici” comparativ cu companiile private similare, și „companii care au zece angajați și care au, poate, directorii salarii mai mari decât ale președintelui României”.

Referitor la comparația cu salariul președintelui, ministrul a precizat că acesta are „în jur de 23-24 de mii de lei net”, existând „unii funcționari în diferite instituții de producere în România, care sunt plătiți mai bine de această funcție”.

Întrebat despre Ministerul Energiei, Ivan a spus că „în Ministerul Energiei sunt cele mai mici salarii din toată administrația publică centrală din România”.

În opinia ministrului, pentru companiile strategice care gestionează miliarde de euro sunt necesari „oameni foarte competenți”, dar a criticat situațiile în care funcționarii fără responsabilități majore primesc salarii nejustificat de mari.