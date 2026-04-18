Ministrul Finanțelor: „Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află în această săptămână la Washington, alături de alți miniștri ai cabinetului Bolojan, iar sâmbătă a încheiat o serie de întâlniri cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA.

„Uși deschise pentru România la Washington. Depinde doar de noi cum mergem mai departe.

Am încheiat un turneu de întâlniri săptămâna aceasta, alături de colegii din Guvern, cu instituții-cheie din arhitectura economică și de influență a SUA, acolo unde se decid și se susțin marile direcții de investiții globale”, a scris Nazare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că România a reluat, cu această ocazie, colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale pentru investiții în energie și infrastructură și a consolidat dialogul cu administrația SUA pe proiecte strategice din domeniul energetic.

„Împreună cu Grupul Băncii Mondiale/ World Bank Group, prin MIGA şi IFC – instituții esențiale pentru finanțarea marilor proiecte – am reluat colaborări importante pentru investiții în energie și infrastructură, de la rețeaua de gaze la proiectele nucleare de la Cernavodă. În paralel, am consolidat dialogul direct pe energie cu administrația SUA, inclusiv cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright”, a completat Nazare.

Acesta a punctat că „toate aceste uși şi ferestre de oportunitate nu sunt deschise întâmplător României”, ci reprezintă „rezultatul ultimelor luni de dialog constant și al vizitelor anterioare în Statele Unite, în care am construit, pas cu pas, încredere și parteneriate cu oameni – cheie ai administrației americane”.

Avertisment privind stabilitatea politică

Ministrul Nazare a subliniat faptul că partenerii americani urmăresc atent evoluțiile din România și a punctat că stabilitatea politică din România este esențială atât pentru menținerea investițiilor, cât și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare.

„Mesajul primit în toate aceste întâlniri este însă unul foarte clar: toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România, iar din acest punct de vedere direcția și, implicit, stabilitatea politică sunt esențiale. În lipsa acestora, lucrurile se traduc rapid în costuri mai mari de finanțare, investiții amânate sau anulate și scăderea încrederii investitorilor – de pe urma cărora toți pierdem.

Sunt şanse importante, deschise cu mult efort, în relația cu SUA. Iar România trebuie să le valorifice, cu determinare şi seriozitate, nu să le ocolească”, a conchis ministrul.

Ministrul Alexandru Nazare participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. Evenimentul va avea loc la Washington DC, în perioada 14 – 20 aprilie 2026.