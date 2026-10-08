Ministrul interimar al Apărării Naționale, prezent la un forum internațional la Chișinău

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a participat joi, la cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum, desfășurată la Chișinău, la invitația omologului său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării Naționale, în intervenția susținută în cadrul sesiunii plenare dedicate cooperării în domeniul apărării și securității pe Flancul Estic, Radu Miruță a evidențiat importanța consolidării cooperării în domeniul apărării pentru creșterea rezilienței regionale, în actualul context de securitate, marcat inclusiv de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc și de incidentele generate de drone.

Ministrul Radu Miruță a subliniat că România, în calitate de vecin direct al Republicii Moldova și stat membru al Uniunii Europene și NATO, acordă o importanță deosebită securității, stabilității și rezilienței democratice a Republicii Moldova. În acest context, a salutat eforturile autorităților de la Chișinău pentru consolidarea instituțiilor și modernizarea sectorului de securitate și apărare.

Miruță a prezentat, totodată, măsurile adoptate la nivel național, în cadru aliat și în cooperare cu Uniunea Europeană pentru întărirea securității și consolidarea rezilienței în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic. În comunicat se mai menționează că ministrul a evidențiat atât necesitatea creșterii investițiilor în apărare și a accelerării înzestrării cu tehnică modernă, cât și importanța revitalizării și dezvoltării capacităților locale de producție pentru apărare, astfel încât modernizarea forțelor armate să fie susținută de o bază industrială mai solidă și mai adaptată noilor cerințe de securitate.

Sprijin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

Oficialul român a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a evidențiat necesitatea aprofundării cooperării regionale prin schimb de informații și lecții învățate, dezvoltarea de capabilități și coordonarea răspunsului la provocările de securitate.

În încheiere, ministrul Miruță a încurajat continuarea dialogului regional într-o manieră pragmatică și orientată spre viitor, cu accent pe inițiative concrete care răspund nevoilor imediate de securitate și contribuie la consolidarea stabilității regionale.

Discuții despre cooperarea în domeniul securității

Sesiunea „Consolidarea cooperării în domeniul apărării pentru un flanc estic mai rezilient” a reunit experți și oficiali din Republica Moldova, România, Statele Unite ale Americii și Europa, pentru a discuta modalitățile prin care cooperarea în domeniul securității și apărării poate contribui la întărirea rezilienței statelor din regiunea Mării Negre și de pe Flancul Estic.

Moldova Security Forum 2026 se desfășoară în perioada 8-9 octombrie, la Chișinău, sub tema „Consolidarea rezilienței democratice și a securității prin viziune strategică și cooperare multilaterală”. Evenimentul reunește peste 90 de experți din 20 de țări, alături de oficiali, diplomați și lideri de opinie.