Prima pagină » Politic » Ministrul Sănătății: Normele pentru concursurile de şefi de secţie sunt pregătite pentru aplicare

Normele de aplicare pentru criteriile de performanţă şi concursurile pentru şefii de secţie sunt finalizate în proporţie de 95% şi pot fi implementate imediat după publicarea pachetului legislativ de reformă în Monitorul Oficial, spune ministrul Sănătăţii.
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 21:22, Politic

„Suntem pregătiţi să o punem în aplicare mâine. În momentul în care, în Monitorul Oficial, o să apară pachetul legislativ de reformă pentru sănătate, există grupuri de lucru dedicate pentru criteriile de performanţă care au finalizat în proporţie de 95% ordinul de ministru cu metodologia de punere în aplicare”, a declarat Rogobete, la Digi 24.

Ministrul a explicat că pachetul de reforme a fost elaborat prin consultări cu toate componentele sistemului sanitar. „Am preferat ca la masa ministerului să stea toţi profesioniştii din sănătate, asociaţii de pacienţi, sindicate, industrie, mediul academic, manageri de spitale, şefi de secţie”, a precizat el.

Rogobete a recunoscut că procesul nu a fost perfect, admiţând greşeli şi necesitatea de ajustări: „Am fost criticaţi, uneori justificat, am ţinut cont şi am recunoscut public. Am greşit o măsură, am scos-o în nici 24 de ore din transparenţă”.

Concursurile pentru şefii de secţie nu vor fi organizate de Ministerul Sănătăţii, ci „la nivelul unităţii sanitare în momentul în care expiră mandatele de patru ani ale şefilor de secţie care au ocupat poziţia nu prin concurs, ci prin numire”.