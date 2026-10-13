Mircea Fechet: PNL ar vota Guvernul Luca Niculescu și nu s-ar opune prezenței PSD în Cabinet

„PNL este dispus să acorde votul de învestire pentru un Guvern cu puteri depline. Noi nu pretindem să facem parte neapărat din acest Guvern, nu ne ținem cu dinții de funcții și înțelegem la fel de bine ca toți ceilalți că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să ducă mai departe toate reformele începute”, a spus deputatul Mircea Fechet.

Fechet precizează că PNL ar accepta prezența PSD în Guvernul Luca Niculescu.

„Nu excludem nici un astfel de scenariu, pentru că noi nu condiționăm votul pentru un eventual Guvern de componența nominală a listei de miniștri sau de partidele care fac sau nu fac parte din acest Guvern. Nici măcar nu condiționăm de propria noastră participare (…). Noi acordăm un vot de învestire în măsura în care Guvernul va prezenta garanții serioase în legătură cu păstrarea traiectoriei consolidării fiscale a României, în legătură cu fondurile europene, în legătură cu programul SAFE de care România are nevoie (…). Noi nu o să condiționăm votarea Cabinetului de participarea în Guvern a unor miniștri PSD, spre exemplu, nu o să ne considerăm deranjați de un astfel de lucru”, a declarat liberalul.

Acesta a criticat insistențele președintelui PSD, Sorin Grindeanu, ca PNL și UDMR să se alăture formațiunii sale într-un eventual Guvern condus de Luca Niculescu.

„Mi se pare o propunere neserioasă, pentru că noi am avut un pact până nu demult, se numea acordul de guvernare. Am avut și un program de guvernare, în care erau precizate foarte clar obligațiile fiecărui partid și ce anume ne propunem să facem (…), însă doi bani nu a valorat acel acord politic, pentru că PSD aproape din prima zi a guvernării a încercat să fie și în Opoziție și la Putere în același timp”, a adăugat Fechet.