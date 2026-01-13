Miruță: La Armată nu putem tăia salariile. Vrem să mai ținem militarii în activitate

Radu Miruță a declarat marți, la B1 TV, că discuțiile privind vârsta de pensionare din sistemele cu statut special au fost însoțite de informații false și temeri nejustificate. El a subliniat că nu există intenția de a reduce salariile sau pensiile militarilor și nici de a trimite oameni „pe teren” până la 65 de ani.

Miruță: Sunt false scenariile privind tăierile

„Nu a spus nimeni că se taie soldele, nu a spus nimeni că se schimbă modul de calcul al pensiei militare și nu a spus nimeni că trimitem oameni pe teren la 65 de ani. Toate aceste lucruri sunt minciuni”, a afirmat Miruță, precizând că declarațiile sale trebuie înțelese exact așa cum au fost formulate.

Potrivit ministrului, în cazul Armatei nu pot fi operate reduceri salariale și nici diminuări ale efectivelor, mai ales în contextul actual de securitate și al angajamentelor României în cadrul NATO. În același timp, Miruță spune că este nevoie ca toate structurile să contribuie la efortul general de ajustare, într-o formă echilibrată.

Pensiile militare, decuplate de salarii din 2017

„Nu se cuvine ca, atunci când se discută despre contribuție, fiecare să spună că la el este o excepție”, a explicat ministrul, subliniind că soluția discutată este una de compromis și se află încă în analiză.

Miruță a reamintit că, din 2017, pensiile militarilor au fost decuplate de creșterile salariale ale personalului aflat în activitate. Dacă anterior majorările de soldă erau sincronizate cu indexarea și actualizarea pensiilor, acest mecanism a fost întrerupt, iar pensiile din sistemul militar nu au mai crescut în același ritm cu salariile.

Pensionarea militarilor: reguli actuale

Pensia militară se calculează în prezent pe baza unei medii a veniturilor realizate în ultimele luni de activitate, perioadă care va crește treptat până în 2040. Din acest motiv, mulți militari sunt interesați să rămână mai mult timp în activitate pentru a beneficia de avansări la termen și de obținerea unui grad superior, care generează venituri mai mari și, implicit, o pensie mai mare.

Potrivit cadrului actual, vârsta standard de pensionare pentru personalul din Armată este de 58 de ani și șase luni, urmând să crească progresiv până la 65 de ani în 2035, de la această limită aplicându-se reduceri în funcție de condițiile de muncă. În unele cazuri, aceste reduceri permit pensionarea chiar la 48–49 de ani, iar din 2035 limita minimă ar urma să ajungă la 52 de ani.

Soldă mai mare pentru militarii care rămân în activitate

Miruță a spus că una dintre variantele analizate este ca reducerea vârstei de pensionare să nu mai coboare sub 52 de ani, măsură care ar putea fi corelată cu o eventuală creștere a soldelor. „Dacă solda crește, este mai atractiv pentru oameni să rămână în activitate și să iasă la pensie cu o pensie mai mare”, a arătat ministrul.

Oficialul a explicat că, în prezent, există câteva mii de militari eligibili pentru pensionare care aleg să rămână în sistem. Dacă aceștia nu ies la pensie și nu sunt înlocuiți cu personal nou, se pot realiza economii bugetare care ar putea fi folosite pentru majorarea soldelor, consideră ministrul.

„Nu vrem să deranjăm resursele Armatei, ci să optimizăm ce avem în interiorul sistemului, astfel încât să fie un beneficiu pentru toată lumea”, a concluzionat Miruță, precizând că analizele sunt în desfășurare și că scopul lor este corectarea unor dezechilibre, nu crearea de probleme.