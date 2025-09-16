Miruță: Moldova va avea propria piață de capital funcțională, construită pe baze europene

Ministrul a participat la semnarea Memorandumului de Înțelegere pentru înființarea Bursei de Valori de la Chișinău.

„Este un proiect strategic, dezvoltat în parteneriat cu Bursa de Valori București (BVB) și un grup de investitori din Republica Moldova, care vine să întărească legătura dintre cele două economii. Ce înseamnă concret?

Moldova va avea propria piață de capital funcțională, construită pe baze europene.

România contribuie, cu expertiza BVB și cu 30 de ani de lecții învățate, ca acest drum să fie sigur și ireversibil

Investitorii privesc cu și mai multă încredere spre Chișinău, iar direcția este clară: integrare economică europeană”, a postat Miruță.

„Am înțeles mai bine, de la fața locului, de ce tot mai multe companii vin la Ministerul Economiei din România interesate să investească și în Republica Moldova. Aici se construiește serios, pas cu pas, o economie modernă și deschisă.

Rămân un susținător activ al parcursului european al Moldovei. Și sunt mândru că România, prin BVB și prin oameni hotărâți, joacă un rol-cheie în acest proces”, a adăugat acesta.