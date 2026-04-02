Miruță: „Prețuri de 6,5 ori mai mari” la barocamera de la Centrul de Scafandri. Posibil prejudiciu de 8,4 milioane lei

Acesta a explicat că situația vizează barocamera de la Centrul de Scafandri din Constanța și că problema a fost semnalată de echipa de audit.

„Acolo, fără a se realiza o cercetare de piață, este o problemă cu valoarea contractului care furnizează acest produs, de care este mare nevoie”, a spus ministrul.

Radu Miruță a subliniat că sistemul este necesar pentru activitatea scafandrilor, dar costurile nu sunt justificate.

„Este nevoie de acest sistem hiperbaric pentru scafandrii de acolo, dar nu este nevoie ca plata să fie de 6,5 ori mai mare pentru componente majore din acest sistem”, a afirmat acesta.

Ministrul a precizat că prejudiciul estimat este de 8,4 milioane de lei.

„Am dispus transmiterea către DNA a întregului material al echipei de audit”, a mai declarat Miruță.