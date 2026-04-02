Prima pagină » Politic » Miruță: „Prețuri de 6,5 ori mai mari" la barocamera de la Centrul de Scafandri. Posibil prejudiciu de 8,4 milioane lei

„Pentru componente din acest sistem hiperbaric s-au identificat prețuri de 6,5 ori mai mari decât cele care se practică pe piață”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, joi.
Mihai Pop/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 apr. 2026, 14:49, Politic

Acesta a explicat că situația vizează barocamera de la Centrul de Scafandri din Constanța și că problema a fost semnalată de echipa de audit.

„Acolo, fără a se realiza o cercetare de piață, este o problemă cu valoarea contractului care furnizează acest produs, de care este mare nevoie”, a spus ministrul.

Radu Miruță a subliniat că sistemul este necesar pentru activitatea scafandrilor, dar costurile nu sunt justificate.

„Este nevoie de acest sistem hiperbaric pentru scafandrii de acolo, dar nu este nevoie ca plata să fie de 6,5 ori mai mare pentru componente majore din acest sistem”, a afirmat acesta.

Ministrul a precizat că prejudiciul estimat este de 8,4 milioane de lei.

„Am dispus transmiterea către DNA a întregului material al echipei de audit”, a mai declarat Miruță.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor