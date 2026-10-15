Momentul în care o dronă lovește un supermarket. Zelenski: Reacția Rusiei la semnalele pe care le primește din SUA

Imaginile arată o dronă care lovește în plin un supermarket ucrainean. Impactul și explozia au distrus magazinul din zona Odesa.

A supermarket is on fire near Odesa after a Shahed drone strike Many people may have been inside at the time of the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Reacția președintelui ucrainean

Reacția președintelui ucrainean a apărut sub forma unui mesaj publicat pe contul de Telegram. Președintele Volodimir Zelenski a comentat atacul asupra magazinului spunând că Rusia este încurajată de atitudinea SUA.

„Ceea ce se întâmplă este o reacție a Rusiei la semnalele pe care le primește din partea Americii. Din păcate, sunt semnale periculoase cu privire la o posibilă relaxare ulterioară a sancțiunilor. Aceste sancțiuni au fost impuse de lume, de America, de Europa, de partenerii noștri. Sancțiuni pentru agresiunea împotriva Ucrainei, pentru războiul împotriva noastră. Nimic nu s-a schimbat, războiul nu s-a oprit. Sancțiunile nu trebuie ridicate. Rusia trebuie să pună capăt masacrului pe care l-a început și pe care îl continuă de 1695 de zile. Mai mulți bani pentru crime nu vor contribui la asta. Este nevoie de forță, iar America este mai puternică decât terorismul rusesc”, a scris Zelenski pe rețeaua de socializare.

Zelenski: trei persoane rănite, magazinul este distrus

Potrivit președintelui ucrainean, în ciuda loviturii de amploare au fost doar câteva persoane rănite.

„Un atac rusesc oribil, cu o dronă kamikaze, asupra unui magazin obișnuit din regiunea Odesa. Rusia continuă terorismul său sângeros. Magazinul este parțial distrus, iar mașinile au fost avariate. Trei persoane au fost rănite. Toate serviciile necesare sunt la fața locului, oferind asistență celor afectați. Este important ca partenerii să ajute la apărarea împotriva acestor atacuri. De fapt, casele, magazinele, sectorul energetic și alte infrastructuri critice sunt constant sub atac. Nu există nici măcar o clipă de liniște”, a precizat Volodimir Zelenski.