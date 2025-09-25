Moșteanu, discuții despre cu reprezentanți ai militarilor în rezervă și retragere

Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere și cu reprezentanți ai unor confederații sindicale cu activitate în domeniul industriei de apărare.

Discuțiile au abordat, în principal, subiecte de interes referitoare la pensiile militare, legislația în domeniu, precum și la constituirea unor grupuri de lucru periodice în care să fie discutate punctual principalele probleme cu care se confruntă rezerviștii militari.

Ministrul și-a exprimat deschiderea către dialog, în vederea identificării unor soluții fezabile la solicitărilor rezerviștilor militari, arată MApN într-un comunicat.

Ministerul Apărării Naționale are în evidență 55 de organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea în sfera de competență a instituției militare, dintre care 13 au statut de utilitate publică.