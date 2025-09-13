Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina

„Pe partea de echipament militar, au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina, decise împreună cu armata ucrainiană, în funcţie de nevoile lor de echipare, în funcţie de disponibilităţile armatei române şi de stocurile armatei române. Există nişte liste care sunt clasificate”, spune la Prima TV Ionuţ Moşteanu.

Întrebat dacă cifra vehiculată în spaţiul public, de 1,5 miliarde de eur, este adevărată, el spus: „Nu are nicio bază realistă”.

„Sunt nişte valori de inventar la nişte echipamente, unele dintre ele nu mai erau folosite. Apropo, ucrainenii aveau nevoie de echipament de producţie sovietică pe care armata română îl avea în depozite, să spun aşa, şi au folosit unele dintre ele şi pentru piese de schimb. Este o realitate. Industria de război ucraineană se mişcă diferit faţă de o industrie pe timp de pace şi orice ajutor a fost binevenit. E foarte greu să zici că valoarea de inventare e o valoare realistă sau acele echipamente ar fi putut fi utilizate mâine în caz de război. Partea bună e că avem un plan de înzestruare al armatei române care curge de ani de zile foarte bine. Mergem înainte în fiecare an, se fac paşi între echipamente noi în înzestrare al armatei române. Avem contracte în derulare şi proceduri de achiziţii în curs de finalizare. Avem un plan pe mulţi ani de zile, un plan stabilit cu partenerii NATO, care să acopere toate nevoile unei armate moderne şi facem aceşti paşi lună de lună, an de an. Armata română devine din ce în ce mai bine echipată şi din ce în ce mai bine profesionalizată pentru că fiecare astfel de echipament modern vine şi cu o parte de pregătire pentru personal, pentru mentenanţă şi pentru utilizare”, adaugă minisstrul APărării.

Chestionat cu privire la aşteptarea românilor de a a şti care a fost ajutorul concret oferit de România Ucrainei, el a afirmat „cea mai simplă răspuns e unul ce ţine de strategie militară, pentru că nu e bine să spui în gura mare cu ce ţi-ai golit tu depozitele”.

De asemenea, el a subliniază pe lângă ajutorul militar, este şi ajutorul umanitar, „care e greu de estimat”.

„Deci, de la începutul războlui, din prima zi am ajutat poporul ucrainian, care avea nevoie de acest tip de ajutor şi o facem în continuare. Ajutorul pentru ajutorul economic, pentru economia ucrainiană, faptul că am ajutat să-şi comercializeze resursele şi am creat coridoare speciale, fiind ţară vecină, nimeni nu putea face lucrul ăsta. Deci, noi suntem aici, într-o poziţie, într-un fel, privilegiată, într-o poziţie care aduce multe provocări. Suntem alături de ei, am fost din prima zi şi vom fi până în momentul în care se va ajunge la o pace şi apoi după, în procesul de menţinere, alături de aliaţii noştri”, continuă Ionuţ Moşteanu.