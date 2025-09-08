Nazare, discuții cu Banca Mondială despre creștere economică și echitate socială în România

„Am avut azi o discuție consistentǎ cu reprezentanții Băncii Mondiale – parte a dialogului constant pe care îl avem în cadrul parteneriatului prin care România colaborează cu această instituție pentru consolidarea unei economii mai reziliente. Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creștere economică și echitate socială”, a transmis Nazare.

Potrivit ministrului, acesta a subliniat necesitatea actualelor măsuri fiscale, care reprezintă corecții necesare, „menite să echilibreze finanțele țării și să le readucă pe o traiectorie sustenabilă”. În contextul deficitului bugetar „major”, Nazare consideră că este nevoie de reglarea problemelor sistemice, „pentru a putea construi baza relansării economice”.

Astfel, principalele direcții abordate au fost:

Creștere și investiții: Au fost analizate idei pentru stimularea creșterii economice, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe și creșterea volumului comerțului. Ministerul Finanțelor dezvoltă măsuri complementare celor existente, menite să simplifice birocrația atât pentru antreprenori, cât și pentru investitori.

Reforme structurale: S-a discutat despre eficientizarea companiilor de stat, îmbunătățirea procesului de achiziții publice și continuarea investițiilor esențiale care să genereze valoare adăugată în economie.

Întărirea capacității instituționale: Ministerul a informat partenerii că lucrează la o nouă platformă bugetară, menită să asigure o planificare mai riguroasă a bugetului și o mai bună coordonare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026.

„Vom continua discuțiile cu Banca Mondială pentru a dezvolta o strategie pragmatică și idei concrete prin care să redăm încrederea investitorilor și să stimulăm creșterea economică”, a încheiat Nazare.