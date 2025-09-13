Nazare: Reconfirmarea ratingului Moody’s arată direcţia credibilă de consolidare fiscală a României

„Reconfirmarea ratingului de către Moody’s subliniazǎ încǎ o datǎ că România se află pe o direcţie credibilă de consolidare fiscală, în pofida unui context intern şi internaţional complex. Această traiectorie nu este lipsită de provocări, iar menţinerea încrederii investitorilor şi a partenerilor internaţionali depinde de consecvenţa cu care vom continua consolidarea fiscală”, scrie pe Facebook Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor subliniază că Executivul continuă să asigure să asigurăm stabilitatea finanţelor publice şi reducerea deficitului, pentru a întări rezilienţa economiei româneşti şi a oferi predictibilitate cetăţenilor şi mediului de afaceri.

„Ajustarea fiscală pe care am început-o nu este doar o măsură de echilibru bugetar, ci un fundament solid pentru creşterea economică sustenabilă a României”, încheie Nazare.

Agenţia de rating Moody’s a decis, vineri noapte, păstrarea României în categoria „investment grade”, recomandată pentru investiţii, ţara noastră primind ratingul Baa3 cu perspectivă negativă.

Măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, precum creşterea TVA-ului şi eliminarea subvenţiilor la energie au fost suficiente pentru a convinge prestigioasa organizaţie americană că ţara noastră încă este un loc sigur pentru investiţii.

Menţinerea ţării noastre în categoria recomandată pentru investiţii are o miză crucială pentru dobânzile la care statul se împrumută pe pieţele externe. Aceste dobânzi, mai apoi, sunt considerate de referinţă pentru creditarea companiilor, dar şi a persoanelor fizice.

Agenţia de rating prognozează acum un deficit bugetar de 6,1% pentru 2026, în urma corecţiei fiscale, dar şi posibilitatea unor reduceri suplimentare în 2027, potrivit zf.ro.

Totuşi, România ar putea intra în junk dacă Guvernul Bolojan nu reuşeşte să reducă deficitul bugetar, din cauza faptului că pachetele de măsuri fiscale nu au un efect suficient.