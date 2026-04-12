Negocierile SUA-Iran s-au încheiat fără un acord după 21 de ore. Americanii au plecat din Pakistan

Discuțiile dintre SUA și Iran din Pakistan s-au încheiat fără un acord, iar negociatorii americani au plecat deja, potrivit The Times of Israel. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre SUA și Iran au eșuat deoarece iranienii au refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară.

Vance le-a spus reporterilor din Pakistan că oficialii americani părăsesc negocierile cu Iranul.

Discuțiile tensionate s-au încheiat după 21 de ore, a mai spus Vance, vicepreședintele fiind în legătură permanentă cu președintele american Donald Trump și cu alți membri ai administrației.

„Trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta o armă nucleară și nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară. Acesta este obiectivul principal al președintelui Statelor Unite. Și asta am încercat să realizăm prin aceste negocieri”, a declarat JD Vance.

Și iranienii au confirmat că discuțiile de la Islamabad s-au încheiat fără rezultat. Ei au criticat cerințele „excesive” ale SUA. Postul iranian Press TV a transmis că au fost mai multe punctele de dispută, inclusiv strategia nucleară și drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ale Teheranului.