Nicolae Ciucă, după negocierile cu PSD: S-au făcut paşi importanţi, stabilim ultimele detalii / Marcel Ciolacu: Cine nu are premier, are Ministerul de Finanţe

Nicolae Ciucă a condus delegaţia liberală la negocierile de joi. El a anunţat progresele făcute şi faptul că părţile au convenit să instaleze noul guvern peste o săptămână.

„S-au făcut paşi importanţi pe pachetul social şi pe ceea ce înseamnă că agreem să căutăm soluţii ca să nu creştem taxele, să avem un procent de 7% pentru investiţii în bugetul anului viitor şi un calendar astfel încât să avem un guvern până joi”, a spus Nicolae Ciucă.

Numele următorului premier va fi stabilit vineri, a mai spus Ciucă.

„Urmează să stabilim mâine toate aceste detalii”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Şedinţa PSD-PNL va avea loc vineri, la prânz. Reprezentanţii celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotaţie stabilit de liberali şi social-democraţi. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, că în urma negocierilor cu PNL nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul.

„Nu am ajuns la o discuţie cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanţe să fie la PSD. Şi cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanţe. Am mai avut o discuţie foarte aplciată pe pachetul social. Rămânem în continuare să căutăm venituri”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a spus că până joi are siguranţa că România va avea un guvern stabil, fiind finalizat programul de guvernare al coaliţiei PSD-PNL-UDMR.