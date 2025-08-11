Analist: Întâlnirea Trump–Putin din Alaska este deja o victorie pentru Moscova

Discuțiile dintre Trump și Putin sunt programate să aibă loc vineri în Alaska, dar perspectiva lor este văzută deja de analiști ca o mare victorie pentru Moscova.

„Este deja o mare victorie pentru Putin să fie invitat pentru prima dată din 2007 să se întâlnească cu președintele SUA pe teritoriul american. Este o realizare minunată, din punctul său de vedere, fără condiții și în absența Ucrainei, în absența oricărei reprezentări europene. Este deja un triumf”, a declarat luni pentru CNBC Richard Portes, șeful catedrei de economie de la London Business School.

Există îngrijorări că Ucraina ar putea fi forțată să cedeze teritoriul ocupat de Rusia, iar starea de spirit este sumbră la Kiev.

Kievul a declarat că nu se va încheia niciun acord privind viitorul său în absența sa, iar liderii europeni fac presiuni puternice pentru implicarea Ucrainei. Statele Unite, la rândul lor, au declarat că iau în considerare invitarea lui Zelenski, a raportat NBC News.

Între timp, economiștii spun că negocierile – care au loc în contextul în care Rusia înregistrează câștiguri pe câmpul de luptă din sudul și estul Ucrainei, fără ca un acord de încetare a focului să fie în vedere – reprezintă deja o victorie pentru Putin și economia sa centrată pe război, care se confruntă cu sancțiuni internaționale și o inflație persistentă de 9,4% în iunie.

Rusia vine la negocieri dintr-o poziție de forță

„[Putin] pornește dintr-o poziție relativ puternică pe câmpul de luptă. Ei avansează… Pe de altă parte, din punct de vedere economic, el pornește dintr-o poziție slabă. Economia rusă nu se află într-o formă foarte bună. Ei se confruntă cu un deficit fiscal semnificativ, parțial din cauza scăderii substanțiale a veniturilor din petrol, petrolul și gazul [sunt în scădere]. Și… aceasta este o economie slabă”, a declarat Portes pentru CNBC.

Venind la negocieri cu o poziție puternică pe câmpul de luptă, Rusia va dori probabil ridicarea imediată a sancțiunilor ca parte a oricărui acord de încetare a focului, precum și concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Kremlinul a văzut apropierea de Washington ca o oportunitate nu numai pentru redresarea economică, ci și pentru investiții. Consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov a declarat sâmbătă că „interesele economice ale țărilor noastre se intersectează în Alaska și în Arctica și există perspective pentru implementarea unor proiecte de amploare și reciproc avantajoase”.

Portes a spus că, dacă Trump „ar avea răbdarea și disponibilitatea de a aplica sancțiunile în mod corespunzător, atunci așteptarea [pentru a purta negocieri] ar duce la o schimbare foarte semnificativă în echilibrul forțelor”.

În starea actuală a lucrurilor, însă, Trump a analizat, dar până acum a amânat intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei. În schimb, Washingtonul a amenințat partenerii comerciali rămași ai Kremlinului, precum India, cu „sancțiuni secundare” și tarife comerciale suplimentare pentru continuarea achizițiilor de petrol rusesc, care au finanțat mașina de război a Moscovei.

Întrebat dacă Trump ar putea continua cu sancțiuni mai severe pentru a-l împinge pe Putin către un acord de pace, Portes a răspuns: „Poate cineva să prezică ce va face președintele Statelor Unite de la o zi la alta? Este foarte dificil.”

„Probabilitatea unei intensificări a presiunii sancțiunilor este semnificativă, dar… având în vedere dorința lui Trump de a câștiga Premiul Nobel, probabilitatea ca Trump să intensifice sancțiunile în acest moment nu pare foarte mare, dar el s-ar putea răzgândi mâine”, a spus el.