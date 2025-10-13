Nicușor Dan a promulgat legea care înăspreşte pedepsele pentru încălcarea sancţiunilor internaţionale. Infracțiunile vor fi sancționate cu închisoare între unul și cinci ani

Prima lege aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

A doua lege aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, care transformă eludarea sancţiunilor internaţionale dintr-o contravenţie într-o infracţiune pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani, iar în cazuri agravante cu până la 12 ani.

„Am promulgat astăzi legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care a actualizat cadrul legislativ din domeniul monitorizării electronice a persoanelor inculpate de săvârşirea anumitor infracţiuni, astfel încât România să aibă toate reglementările necesare pentru a-şi respecta noile obligaţii date de contextul aderării la spaţiul Schengen”, a transmis Nicuşor Dan, pe Facebook.

Dacă până acum eludarea sancţiunilor era considerată un act de neglijenţă, acum devine o faptă gravă.

A treia lege aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, actualizând cadrul legislativ necesar pentru respectarea obligaţiilor României după aderarea la spaţiul Schengen.