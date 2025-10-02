Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară

„Este o discuţie care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva pentru că discuţia nu s-a terminată. În ceea ce priveşte acest sistem de drone pe flancul estic şi în general cum se apără Europa de drone, aşa cum v-am spus, este o discuţie pe partea tehnică, operaţională care se poartă între miniştrii apărării, care se întâlnesc mult mai des decât se întâlneşte Consiliul European”, a spus Nicuşor Dan, joi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit preşedintelui României, rolul Consiliului va fi să stabilească bugetul şi calendarul măsurilor propuse.

Acesta a mai comunicat că se pot aştepta la rezultate la finalul următoarei întâlniri a Consiliului European: „Azi (joi n.r.) a fost o discuţie preliminară despre ceea ce veţi vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone”.