Prima pagină » Politic » Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară

Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi că liderii europeni au început discuţiile privind un plan de acţiune pentru securitatea Europei, care va include şi măsuri legate de apărarea cu drone pe flancul estic.
Nicuşor Dan despre zidul anti drone: A fost o discuţie preliminară
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
02 oct. 2025, 17:50, Politic

„Este o discuţie care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva pentru că discuţia nu s-a terminată. În ceea ce priveşte acest sistem de drone pe flancul estic şi în general cum se apără Europa de drone, aşa cum v-am spus, este o discuţie pe partea tehnică, operaţională care se poartă între miniştrii apărării, care se întâlnesc mult mai des decât se întâlneşte Consiliul European”, a spus Nicuşor Dan, joi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit preşedintelui României, rolul Consiliului va fi să stabilească bugetul şi calendarul măsurilor propuse.

Acesta a mai comunicat că se pot aştepta la rezultate la finalul următoarei întâlniri a Consiliului European: „Azi (joi n.r.) a fost o discuţie preliminară despre ceea ce veţi vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone”.