Nicușor Dan: Bugetul pe 2026 va fi promulgat imediat ce motivarea Curții Constituționale ajunge la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut joi seară declarații de presă în cadrul Galei Colegiului Medicilor, unde a vorbit despre legea bugetului, care, a anunțat acesta, va fi promulgată imediat ce motivarea Curții Constituționale va fi primită la Cotroceni.

„Da, după cum știți, Constituția mă obligă să primesc motivarea Curții Constituționale. Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului”, a declarat Nicușor Dan, explicând procedura legală care trebuie urmată înainte de promulgare.

Președintele Nicușor Dan a făcut precizarea că este foarte important să fie respectate termenele pentru toate autoritățile publice.

„E important pentru toate autoritățile publice ca ea să intre, știți că ea intră în vigoare la trei zile după ce este publicat în monitor oficial. E important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie, astfel încât de la 1 aprilie să poată să intre pe buget.”, a precizat președintele.

Bugetul pe 2026 a ajuns, în final, pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare, după ce judecătorii Curții Constituționale au respins joi sesizările AUR.

Cei nouă judecători au decis în unanimitate că legea bugetului este constituțională și că procedura de urgență folosită este conformă cu prevederile Constituției.

„Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și a constatat că Legea bugetului de stat pe anul 2026 este constituțională în raport cu criticile formulate”, a transmis CCR.

Instituția a mai explicat că modul de fundamentare și construire a bugetului nu afectează constituționalitatea legii.