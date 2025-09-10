Nicuşor Dan: Coaliţia funcţionează. Ce spune preşedintele despre pensiile magistraţilor

„Noi am fost în situaţia în care România avea o problemă de stabilitate, de credibilitate şi o problemă de deficit. Eram în situaţia în care exista o îngrijorare a pieţei financiare şi a agenţiilor de rating. Şi acum după, cred că două luni şi jumătate cât are guvernul ăsta, cele patru partide din coaliţie împreună şi cu grupul minorităţilor, au reuşit să treacă de două asumări cu şase pachete de măsuri în total. Am avut nişte vizite ale agenţiilor de rating care au păstrat rating-ul recomandat investiţiilor. Deci dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că coaliţia funcţionează”, spune Nicuşor Dan, la TVR Info.

Potrivit preşedintelui, o măsură importantă din pachetul al doilea, cea privind pensiile magistraţilor, aşteaptă verdictul Curţii Constituţionale.

Întrebat ce aşteptări are cu privire la ce se va întâmpla la CCR şi ce consecinţe ar exista dacă măsurile sunt declarate neconstituţionale, Dan a spus că el crede că politicienii trebuie să fie tot timpul foarte populari şi „conştiinţa lor trebuie să le spună să meargă uneori contra curentului”.

„În ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, multă lume în spaţiul public vede asta ca pe un meci. Hai să înjurăm sau hai să luăm în braţe magistraţii. Sunt absolut de acord că a fost o aberaţie ca pensia să fie egală cu salariul, iar în anumite perioade chiar mai mare decât salariul. Pentru că ai nişte oameni care pentru aceiaşi bani tu, ca societate, vrei să-i pui la muncă, nu pe aceiaşi bani să se ducă la pensie. Din păcate, statul român an de zile a încurajat magistraţii care erau la apogeul performanţei lor profesionale să iasă la pensie la 50 de ani. Deci aici este o aberaţie care a fost corectată, diminuarea pensiei magistraţilor, cu care am fost absolut de acord. După care, de asemenea, creşterea vârstei de pensionare pentru acelaşi motiv, că nu e normal ca nişte oameni să iasă la pensie la 48, 49, 50 de ani, aşa cum am spus, ei au şi experienţa şi au şi puterea de a pune ordinea în societate. Acolo unde a fost o dezbatere a fost pe cât de graduală trebuie să fie această trecere de la 48 la 65 de ani. Şi aici am spus, mi-am asumat chestiunea asta, deşi am anticipat că o să fie un val de reproş la adresa mea, tocmai din cauza că administraţia nu funcţionează, că legile sunt interpretabile. Noi avem câteva mii de magistraţi care au de ordinul 2-3 milioane de dosare noi în fiecare an. Şi atunci ei, şi experienţa mea de om care s-a dus în instanţă şi ca ONG şi ca primar ulterior, este că oamenii ăştia au o cantitate uriaşă de muncă şi nu poţi să-i pui unui om care, lucrând, în weekend-uri, în concedii… Fie că a lucrat 24 de ani în condiţiile astea şi mai are un an, nu poţi să-i ceri să mai aibă din durata acelui an să se facă 6 ani. Când mai are 3 să devină 15”, a spus Dan.