Nicușor Dan confirmă invitația pentru vizita în SUA. Când ar putea să aibă loc

Președintele Nicușor Dan spune că invitația pentru vizita în Statele Unite există, dar că vizita „mai degrabă nu va fi anul acesta”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
04 sept. 2025, 19:55, Politic

„Invitația există”, a spus șeful statului într-un interviu acordat Antenei 1.

El a spus că își dorește ca această vizită să fie bine pregătită.

„Adică să avem o informație foarte clară despre interesele noastre economice, că asta e securitatea și apoi economia. Să avem o discuție cu mari companii americane, să avem o așteptare din partea companiilor noastre despre posibilității comerciale și în momentul în care o să avem asta, discuția o să fie consistentă”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă vizita va avea loc anul acesta sau anul viitor, șeful statului a spus: „Mai degrabă nu va fi anul acesta”.