Nicușor Dan confirmă invitația pentru vizita în SUA. Când ar putea să aibă loc

„Invitația există”, a spus șeful statului într-un interviu acordat Antenei 1.

El a spus că își dorește ca această vizită să fie bine pregătită.

„Adică să avem o informație foarte clară despre interesele noastre economice, că asta e securitatea și apoi economia. Să avem o discuție cu mari companii americane, să avem o așteptare din partea companiilor noastre despre posibilității comerciale și în momentul în care o să avem asta, discuția o să fie consistentă”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă vizita va avea loc anul acesta sau anul viitor, șeful statului a spus: „Mai degrabă nu va fi anul acesta”.