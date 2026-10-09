Nicușor Dan, consultări înaintea Consiliului European: România va susține adoptarea unui buget european ambițios

La ședința organizată de președintele Nicușor Dan au participat vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

La discuții au fost prezenți și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei, precum și experți tehnici din ministere.

Discuțiile au vizat coordonarea poziției României înaintea negocierilor de la nivel european privind viitorul Cadru Financiar Multianual, care va stabili alocările bugetare ale UE pentru perioada 2028-2034, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale

„Viitorul Cadru Financiar Multianual va aloca bugetul pentru perioada 2028-2034, influențând în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

România va susține menținerea fondurilor pentru agricultură și coeziune

Una dintre principalele priorități ale României este menținerea finanțării europene pentru agricultură și reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre.

„România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare”, precizează Administrația Prezidențială.

Consolidarea capacității europene de apărare, printre priorități

O altă prioritate o reprezintă consolidarea capacității europene de apărare, în special pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.

„În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre, precum și pentru politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate”, se mai arată în comunicat.

Reuniunea Consiliului European din 15-16 octombrie va aduce la masa discuțiilor liderii statelor membre ale Uniunii Europene, viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034 fiind unul dintre principalele subiecte de pe agendă.