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Nicușor Dan, ședință pentru a pregăti poziția României privind bugetul UE înaintea Consiliului European

Nicușor Dan pregătește poziția României privind Cadrul Financiar Multianual al UE, înaintea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026. La discuțiile de lucru participă, vineri, mai mulți miniștri și oficiali guvernamentali.
Nicușor Dan, ședință pentru a pregăti poziția României privind bugetul UE înaintea Consiliului European
Președintele Nicușor Dan. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
09 oct. 2026, 12:41, Politic
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La întâlnire participă viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

De asemenea, este prezent și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

Ședința începe la ora 13.00.

Discuții înaintea reuniunii Consiliului European

Ședința are ca temă Cadrul Financiar Multianual, documentul care stabilește prioritățile bugetare și limitele cheltuielilor Uniunii Europene pentru o perioadă de mai mulți ani.

Întâlnirea are loc în perspectiva reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026, în cadrul căreia liderii europeni urmează să abordeze subiecte de interes comun.

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