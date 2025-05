Nicuşor Dan, despre cum familia sa se adaptează rolului său de şef de stat

Întrebat despre cum alegerea în funcţia de preşedinte îi afectează viaţa personală, Nicuşor Dan a relatat „M-am dus ieri să o iau de la şcoală şi foarte multă lume a vrut să facă poze cu mine. Ea a stat într-un colţ şi m-a aşteptat. După care am zis că nu mergem la mall, că se va întâmpla acelaşi lucru. Ea a fost destul de tristă, dar ulterior am am menajat lucrurile”.

Întrebat despre partenera sa de viaţă, Nicuşor Dan a spus că aceasta se adaptează treptat la noile condiţii de securitate şi protocol. „Încearcă să realizeze că trebuie să meargă cu SPP-ul, ceea ce nu e uşor pentru cineva care toată viaţa a fost liber şi a exercitat libertatea, dar înţelege asta.”

Referitor la rolul pe care soţia sa îl va avea în calitate de primă doamnă, preşedintele ales a declarat că deciziile vor fi luate ulterior. „Mai întâi consolidăm deficitul, rezolvăm cu guvernul, şi după aceea vedem dacă e nevoie ca prima doamnă să fie mai activă sau discretă, cum au fost cele de până acum.”