Nicușor Dan, întâlnire cu Regele Philippe al Belgiei

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit, vineri, la Bruxelles, cu Regele Philippe, căruia i-a transmis recunoștința pentru contribuția Belgiei la Grupul de luptă NATO de la Cincu.
Laura Buciu
20 mart. 2026, 17:59, Politic

Nicușor Dan a scris pe X că a fost o onoare și o plăcere să se întâlnească vineri cu Majestatea Sa Regele Philippe la Bruxelles.

„Schimbul nostru excelent a reflectat un angajament comun de a consolida în continuare relațiile dintre România și Belgia. Mi-am transmis recunoștința față de Majestatea Sa pentru contribuția Belgiei la Grupul de luptă NATO de la Cincu – o expresie a solidarității profund apreciată de poporul român”, spune Dan, pe X.

Întrevederea cu Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor a avut loc la Castelul Regal din Laeken, Bruxelles, Regatul Belgiei.

 

