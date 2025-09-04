Nicușor Dan își dorește ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc cât mai repede

Eu mi-aș dori ca ele să fie cât mai, dar, bineînțeles, n-aș vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliție, spune Nicușor Dan: „Trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult, ca să nu cădem cu toții din ea”.

„Eu mi-aș dori ca ele (alegerile pentru Primăria Capitalei – n.r.) să fie cât mai repede. Dar, bineînțeles, n-aș vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliție. Pentru că suntem în situația asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toți într-o barcă și n-avem voie să o zgâlțâim prea mult ca să nu cădem cu toții din ea”, spune la Antena 1 Nicușor Dan.

El afirmă că „sunt multe discuții pe tema asta în coaliție, unele cu mine, unele fără mine, să găsim consens”.

Șeful statului a spus că nu se va implica în campania electorală pentru PMB.