Nicușor Dan, optimist cu privire la viitorul actualei coaliții de guvernare: Văd raționalitate în toate cele patru partide

Președintele Nicușor Dan afirmă că actuala coaliție de guvernare are șanse să rămână stabilă, în ciuda tensiunilor politice, subliniind că „există raționalitate” în toate partidele implicate. Șeful statului spune că disputele sunt inevitabile într-o alianță formată din formațiuni cu interese diferite și exclude, în acest moment, scenarii de apropiere între PNL și AUR sau între PSD și AUR.
Gabriel Pecheanu
26 mart. 2026, 18:27, Politic

„La fiecare dintre cele patru partide eu văd raționalitate. Evident că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate. Următoarele săptăpmâni, luni o să vedem argumente contradictorii, dar raționale”, spune Nicușor Dan.

El afirmă că „peste tot în lume e complicat în situații din astea”.

„Adică în momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identitate, e inevitabil și legitim să ai tipul acesta de confruntare”, adaugă șeful statului.

Totodată, el afirmă că îi va chema pe liderii partidelor din coaliție la discuții „de câte ori e nevoie”.

Întrebat dacă vede o apropiere PNL-AUR și dacă îl îngrijorează, Nicușor Dan a răspuns: „Nu văd în momentul de față, nu văd un scenariu nici PSD-AUR, nici PNL-AUR”.

Grindeanu: Excludem orice colaborare cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu președinta parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a spus că PSD urmărește cu îngrijorare „semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”.

El spune că PSD exlude orice variantă de colaborare politică cu AUR: „Urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”.

