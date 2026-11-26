Nicușor Dan va reprezenta interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în negocierile privind viitorul buget al UE. Ce obiective susține România

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Bruxelles, că a fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezinte interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe platforma X, după discuția grupului „Prietenii Coeziunii”, care a avut loc joi dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European. Din acest grup fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene.

„În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului «Prietenii Coeziunii», din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. Grupul are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state”, a transmis președintele.

Președintele a spus că România va susține un buget care să țină cont de nevoile sale de dezvoltare și să ofere tuturor regiunilor șanse reale de progres.

„În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului «Prietenii Coeziunii» în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028-2034. Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare”, a mai transmis Nicușor Dan.

În această dimineață, înaintea reuniunii Consiliului European, a avut loc discuția grupului „Prietenii Coeziunii”, din care fac parte 17 state membre ale Uniunii Europene. Grupul are ca obiectiv susținerea unei politici de coeziune puternice, cu resurse financiare adecvate, menite să contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare și la asigurarea unor oportunități echitabile pentru toate cele 17 state. În cadrul reuniunii, am fost desemnat, alături de prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, să reprezint interesele grupului „Prietenii Coeziunii” în următoarele etape ale negocierilor din cadrul Consiliului European privind viitorul buget UE pentru perioada 2028–2034. Voi susține cu fermitate un buget european care să țină cont de nevoile României, să ofere șanse reale de dezvoltare tuturor regiunilor și să asigure că țara noastră își poate continua parcursul de convergență și modernizare. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 26, 2026

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan participă joi, la Bruxelles, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, dar și la întâlnirea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o prezidează împreună cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni.

El a discutat și cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar. În cadrul întâlnirii, aceștia au stabilit poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2028-2034.

Acesta a precizat că face demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai mare din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților de dezvoltare.

Potrivit agendei oficiale, Nicușor Dan va participa joi, de la ora 10:15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, organizată în Clădirea Europa din Bruxelles, Belgia, și prezidată împreună cu Giorgia Meloni.

De la ora 11:00, președintele va lua parte la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Agenda sa mai include participarea la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la întâlnirea Consiliului European cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și la un dejun de lucru în format UE-27.

În pregătirea reuniunii, Nicușor Dan a avut miercuri o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii.

La această întâlnire a fost stabilită poziția României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

„Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a declarat șeful statului.

Potrivit președintelui, el lucrează împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori implicați pentru ca România să obțină o parte importantă din viitorul buget european și suficiente fonduri pentru proiectele sale de dezvoltare.

„Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european. Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, a spus președintele.

Potrivit spuselor sale, negocierile din cadrul Consiliului European vor fi dificile, doar că, într-un astfel de moment, este nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună la nivel european.