Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European. România cere un buget ambițios al UE pentru 2028-2034

Președintele Nicușor Dan participă joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde România va susține un buget „ambițios” al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a organizat la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru pentru pregătirea reuniunii liderilor UE. Una dintre principalele teme de discuție de la Bruxelles va fi viitorul Cadru Financiar Multianual.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ședința a avut ca obiectiv coordonarea poziției României înaintea negocierilor dintre liderii europeni.

Viitorul Cadru Financiar Multianual va stabili bugetul UE pentru perioada 2028-2034, influențând perspectivele de dezvoltare economică ale României, prin fondurile disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul ridicat al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună.

Cele două instrumente sunt importante pentru reducerea diferențelor de dezvoltare dintre statele membre, modernizarea agriculturii, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare, potrivit Administrației Prezidențiale.

Tot România va cere și finanțare pentru consolidarea capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului estic și regiunii strategice a Mării Negre.

De asemenea, țara noastră va susține măsuri pentru creșterea competitivității și reducerea dependențelor strategice în domeniul energiei și al tehnologiilor avansate.

Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile.

„În fața incertitudinii geopolitice în creștere, liderii se vor concentra asupra aspectelor legate de economie și asupra furnizării de răspunsuri la provocările cu care se confruntă competitivitatea europeană, inclusiv prețurile la energie”, arată site-ul oficial al Consiliului European.

Liderii UE vor discuta despre viitorul buget pe termen lung pentru perioada 2028-2034, sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa asociate Rusiei, migrație, extindere și reforme, precum și situația din Orientul Mijlociu.

În privința prețurilor la energie, oficialii vor oferi CE o serie de măsuri specifice și temporare, pe termen scurt, pentru a reduce efectele prețurilor ridicate asupra cetățenilor și companiilor din UE.

De asemenea, aceștia vor discuta despre strategia pe termen lung a Europei pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Viitorul buget pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028-2034, „este instrumentul strategic pentru a construi o Europă mai prosperă, mai competitivă și mai autonomă din punct de vedere strategic”, arată Consiliul European.

Ucraina, o prioritate pentru Uniunea Europeană

Liderii Uniunii Europene vor discuta, de asemenea, despre Ucraina, care rămâne o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.

În cadrul reuniunii, aceștia vor negocia continuarea sprijinului pentru Ucraina, făcând precizări și despre nevoile operaționale ale infrastructurii sale critice înainte de venirea iernii.

Potrivit Consiliului European, va fi analizat și comportamentul tot mai agresiv al Rusiei, inclusiv atacurile hibride desfășurate în Europa.

Liderii vor evalua progresele înregistrate în cadrul agendei UE privind pregătirea pentru apărare și vor discuta despre modalitățile de menținere a ritmului și de accelerare a lucrărilor.